New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, salı gününe yükselişle başladı.
17.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:10
New York borsası, salı gününe yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 1,7 artışla 20.487,05 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.446,8 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 kazançla 7.072 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik olası mali teşvik paketleri ve virüsün tedavisine yönelik atılan adımlar ve açıklamalar etkili oldu.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin salgının ekonomiye etkilerini hafifletmeye yönelik yaklaşık 850 milyar dolarlık mali teşvik paketini Kongre'ye sunacağı ifade edildi.
Amerikan borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dün tarihinin en hızlı günlük düşüşlerinden birini kaydetmişti.
Trump'ın Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirtmesinin ardından yaklaşık yüzde 12 düşmüş ve 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşamıştı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 1,7 artışla 20.487,05 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.446,8 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 kazançla 7.072 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik olası mali teşvik paketleri ve virüsün tedavisine yönelik atılan adımlar ve açıklamalar etkili oldu.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin salgının ekonomiye etkilerini hafifletmeye yönelik yaklaşık 850 milyar dolarlık mali teşvik paketini Kongre'ye sunacağı ifade edildi.
Amerikan borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dün tarihinin en hızlı günlük düşüşlerinden birini kaydetmişti.
Trump'ın Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirtmesinin ardından yaklaşık yüzde 12 düşmüş ve 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşamıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi
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