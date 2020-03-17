New York borsası yükselişle açıldı

Manşet
Haberler
Ekonomi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı