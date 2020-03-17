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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsasında endeksler salı gününe yükselişle başladı.

17.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:19
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsasında endeksler salı gününe yükselişle başladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : New York, Ekonomi

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