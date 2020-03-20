New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
20.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:42
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 2,253.15 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 2.433 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.248,07 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlar etkili oldu.
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 2,253.15 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 2.433 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.248,07 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlar etkili oldu.
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Kaynak: AA