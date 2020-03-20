New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 2,253.15 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 2.433 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.248,07 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme yönünde attığı adımlar etkili oldu.

Kaynak: AA