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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

24.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:40
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,9 artışla 19.772,19 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 5,2 yükselişle 2.355,25 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 5,1 kazançla 7.196,15 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomi teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını bildirmesi etkili oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Dow Jones, New York, Ekonomi

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