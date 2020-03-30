New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.
30.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:52
New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.678,22 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.561,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 7.583,46 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trump, salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını dile getirmişti.
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.678,22 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.561,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 7.583,46 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trump, salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını dile getirmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi