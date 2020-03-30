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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.

30.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:52
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.678,22 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.561,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 7.583,46 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı alınan önlemler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Trump, salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını dile getirmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi
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