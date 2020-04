New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.Açılışta, Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 4,1 artışla 21.693,63 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 3,8 yükselişle 2.587,05 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,6 kazançla 7.660,17 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zirvenin görülmesinin ardından daha sakin bir döneme girileceğine ilişkin yapılan açıklamalarla İtalya, İspanya ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde salgının ivme kaybetmesi etkili oldu.ABD Başkanı Donald Trump, salgında bu haftanın kritik olacağını belirterek, bu sürecin ardından daha sakin bir döneme girileceğini ifade etmişti.Ülkede salgının en fazla etkili olduğu New York'ta, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün ilk kez düşüş göstermişti. New York'ta, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 4 Nisan'da 630 olurken, dün 594 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA