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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

07.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:06
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,8 artışla 23.537,44 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 3,3 yükselişle 2.752,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 kazançla 7.913,24 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında, dünya genelinde bu hafta zirvenin görülmesinin ardından sakin bir sürece girileceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki iyimserliği artırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dow Jones, New York, Ekonomi
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