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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

08.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:50
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artışla 22.893,47 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,08 yükselişle 2.689,48 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kazançla 7.975,72 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının bu haftanın ardından düşüşe geçeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dow Jones, New York, Ekonomi
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