New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York
borsasında endeksler salı gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones
Endeksi yüzde 0,44 artışla 24.768,73 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,33 kazançla 2.682,20 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı yükselişle 7.082,70 puana çıktı.
Analistler, ABD- Çin
arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin Washington
'dan yapılan açıklamalarla artmasına karşın sağlık ve perakende şirketlerinin hisselerindeki direncin endeksleri pozitif seviyelerde tuttuğuna işaret ediyor. Beyaz Saray Ekonomi
Konseyi Başkanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump
'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile Arjantin
'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede anlaşma sağlanamaması durumunda tarifelere planladığı gibi devam edeceğini bildirmişti.
Küresel yatırımcılar, 30 Kasım'da başlayacak iki günlük G20 Zirvesi sırasında gerçekleşecek kritik görüşmeden çıkacak sonuca odaklandı.
Dow Jones,Amerika Birleşik Devletleri,New York
28 Kasım 2018 Çarşamba 00:45