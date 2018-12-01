New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York
borsası, haftanın son işlem gününde "G20 Liderler Zirvesi"nden olumlu haberlerin geleceği beklentisiyle yükseldi.
Kapanışta, Dow Jones
Endeksi yüzde 0,79 artışla 25.538,46 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,82 kazançla 2.760,16 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,79 primle 7.330,54 puana çıktı.
Analistler, hisse senetlerindeki yükselişi, ABD
Başkanı Donald Trump
ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
'in Buenos Aires
'te dün başlayan G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşmeden ticaret anlaşması çıkacağı beklentileriyle "artan risk iştahına" dayandırdı.
Şi Cinping,Dow Jones,New York
01 Aralık 2018 Cumartesi 00:52