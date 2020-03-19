New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankalarının attığı adımların ardından günü yükselişle tamamladı.Kapanışta, Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,96 artışla 20.090,45 puana yükseldi.S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artarak 2.413,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 yükselişle 7.150,58 puana çıktı.Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken hükümetler ve merkez bankalarınca alınan tedbirler endekslerin yukarı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oldu.ABD Merkez Bankası (Fed), bugün, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını açıkladı.Öte yandan banka, hanehalkı ve işletmelere kredi akışını desteklemeye yönelik yeni bir adım daha atarak Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF) programını başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA