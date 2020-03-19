New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankalarının attığı adımların ardından günü yükselişle tamamladı.
19.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:52
New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı merkez bankalarının attığı adımların ardından günü yükselişle tamamladı.
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Kaynak: Dunya.com