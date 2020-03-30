New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.Kapanışta, Dow Jones endeksi, 700 puana yakın değer kazandı ve yüzde 3,2 artışla 22.325,10 puana yükseldi.S&P 500 endeksi yüzde 3,3 artarak 2.625,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,6 yükselişle 7.774,15 puana çıktı.Borsadaki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve etkilerine karşı alınan önlemlerin genişletilmesi belirleyici oldu.ABD Başkanı Donald Trump, 27 Mart cuma günü, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini imzalamasının ardından, dün salgına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.Öte yandan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 6,6 azalarak 20,09 dolara düştü ve Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.Analistler, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin petrol piyasasında talebin azalmasına ve bunun da fiyatlarda düşüşe neden olacağını belirtti.

Kaynak: AA