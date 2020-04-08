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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

08.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:32
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,4 artışla 23.419,13 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 3,3 artarak 2.746,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,6 yükselişle 8.090,90 puana çıktı.
Endeksler, ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı Bernie Sanders'ın seçim kampanyasını askıya alındığını duyurmasının ardından yükseliş kaydetti. Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmeye başlayacağına ilişkin beklentiler ile küçük işletmelere yönelik ilave destek hazırlığına dair haberler piyasalardaki iyimser havanın sürmesinde etkili oldu.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün sosyal medya hesabından, küçük işletmelere yönelik kredi programı kapsamında 250 milyar dolarlık ilave kaynağın ayrılması için Kongre'de görüşmeler yaptığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi
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