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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

14.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:34
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,4 artışla 23.949,76 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 3,02 artarak 2.845,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 yükselişle 8.515,74 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesi ve ekonominin mayıs ayında yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin beklentiler, piyasalarda iyimserliğin artmasında etkili oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Dow Jones, New York, Ekonomi
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