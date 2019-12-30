New York çıkarması







Newyork'taki& ; Nublu'da& ; sahne alan ve konseriyle müzikseverleri büyüleyen Ayça Varlıer, ""Hepimizin tanıdığı dünya çapında ve gurur kaynağımız& ; olan saksafoncu müzisyen ve New York'un en prestijli konser verilen Nublu Müzik Club'ların sahibi& ; İlhan Erşahin ile 18 sene önce ben Amerika'da yaşarken tanıştım. O zamanlar da da çok& ; konuşmuştuk bir konser yapalım diye. Uzun zamandır yapmak& ; ıstedığim konseri şimdi gerçekleştirmiş olduk. New York'ta yaşayan çok yetenekli Türk müzisyen arkadaşlarımız ve Dj Memos ile verdiğimiz konser harikalar yarattı. Orkestramız bır sonraki konser içi hazır." dedi.