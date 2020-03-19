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MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası

ABD Futbol Ligi ekiplerinden New York City'nin sportif departmanında görevli bir isimde koronavirüs vakasına rastlandı.

19.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:27

Koronavirüs salgını, ileri bir tarihe ertelenen MLS'i de vurdu. New York City'nin açıklamasında, sportif departmanda görev alan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

New York City FC'nin CEO'su Brad Sims kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu süreç boyunca kulübe tıbbi tavsiye ve desteğini sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim. Kulüp olarak tüm tavsiyeleri yakından takip ediyor ve olası tüm önleyici tedbirleri alıyoruz. Neyse ki, etkilenen bireyin evde olduğunu ve yaşadığı kısa bir hastalıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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MLS ekibi New York City’de koronavirüs vakası

Kaynak: DHA

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ABD Futbol Ligi ekiplerinden New York City'de koronavirüs vakası
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Futbol, Spor

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