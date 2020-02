New York Fashion Week (New York Moda Haftası) kapsamında gerçekleşen "Turkish Designers" defilesinde Türk moda tasarımcıları 2020-2021 sonbahar kış koleksiyonlarını tanıttı.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle düzenlenen defilede, Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan (DBBERDAN), Hakan Akkaya ve Simay Bülbül'ün koleksiyonları Spring Studios'ta katılımcıların beğenisine sunuldu.

Tasarımcıların yüzde 100 Türk kumaşlarıyla tasarladıkları ve Turkish Designers defilesinde New York'ta görücüye çıkan koleksiyonlara, uluslararası medya kuruluşları büyük ilgi gösterdi.

Defileyi Amerikalı ünlü şarkıcı Cyn Santana ve ünlü Top Model Afiya Bennett ön sıralardan izledi. Ayrıca Hakan Akkaya'nın koleksiyon tanıtımında Deva East podyuma çıkarken DB Berdan koleksiyon tanıtımında ise ünlü Amerikalı şarkıcı Lil Mama podyumda boy gösterdi.

Tasarımcılar, Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkati çekerek, destekleri için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TİM Başkanı İsmail Gülle'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu yönetim kuruluna teşekkürlerini bildirdi.

"Türk tekstili için büyük motivasyon kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gülle, Türk tasarımlarının yüzde 100 Türk kumaşıyla dünya podyumlarında göğüslerini kabarttığını belirterek, genç modacılar ve Türk tekstili için bu tür etkinliklere katılımının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Gülle, "Dünyanın sayılı moda merkezlerinden New York'ta Türk tasarımlarını yüzde yüz Türk kumaşlarıyla dünya podyumlarına taşıyan Türk tasarımcılarımız Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan (DBBERDAN), Hakan Akkaya,Simay Bülbül'e teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aslı Filinta'nın sezon belirtmeyen koleksiyonu "bashı-bazouk"

Öte yandan, Turkish Designers defilesinin koreografisi ise Capsule Production Design'dan Özgün İnanç imzası taşıdı. Defileyi Amerikalı şarkıcı Cyn Santana ve Top Model Afiya Bennett ön sıralardan izledi. Hakan Akkaya Koleksiyon tanıtımında Deva East podyuma çıkarken DB Berdan koleksiyon tanıtımında ise Ünlü Amerikalı şarkıcı Lil Mama podyuma çıktı.

16. yüzyılda batının, Türk sanat ve kültüründen esinlenme egˆilimi olarak bilinen Turquerie (Türköri) akımı, 18. Yüzyıl'da doruk noktasına ulas¸mıs¸tır. "BASHI-BAZOUK" koleksiyonunda "Türk gibi giyinmenin moda haline geldigˆi" bu dönemden esinlenerek, kaynak olarak da Elbise-i Osmaniye'yi tekrar ele alarak modernize edilmiş kıyafetler sunuldu. Koleksiyonda, İpeker firması tarafından üretilen Vegan ipek ve Gamateks firmasının pet şişelerin geri dönüşümüyle ürettiği kumaşlar kullanıldı.

DB Berdan'ın AW20 Koleksiyonu





DB Berdan iklim değişikliğinin endişe verici acil durumunu görürken çevreye ve doğaya karşı sorumluluk duyuyor. DB Berdan'ın AW20 koleksiyonu "Scan to escape" gerçeğini dijital dünyayla birleştiriyor. Baskılar, sizi bir gerçeklikten diğerine götüren telefonlarla taranabilen teknolojik QR kodlarından oluşuyor. Çevreye duyarlı malzemeleri teknolojik giyimle sentezleyen DB Berdan, son derece çevresel kumaş ve aksesuarların tedarik edilmesine odaklandı. Yeni dönemin en önemli unsurlarından her biri teknolojik işçilik ile üretilmiş ürünler DB Berdan Kis 2020 koleksiyonunun en çok dikkati çeken özelliklerinden.

Hakan Akkaya'nın Glamour Koleksiyonu



Hakan Akkaya, Türk tekstilinin ve Türk tasarım gücünün büyüklüğünü "Turkish Luxury" başlığı altında tanıttığı koleksiyonda lüksü yansıtan rugan kumaşlar ile birlikte, ışıltılar ve kürk detaylara yer verildi. New York Fashion Week takviminde iki ayrı koleksiyon ile iki farklı günde yer alan ilk modacı olarak yine kural bozdu. Defile sonunda Hakan Akkaya, geçen günlerde Yunan Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan vekil Loannis Lagos'a tepkisini ay yıldızlı gömlek giyerek gösterdi. Akkaya'nın bu hareketi ise modanın başkenti New York'ta salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.



Simay Bülbül'ü Hatun Koleksiyonu

Tasarım yolculuğunun başından bu yana koleksiyonlarına kadınlardan aldığı ilhamla hayat veren Simay Bülbül, Sonbahar Kış 2021 koleksiyonunda yine özel bir konuya değinerek Türk hatunlarını ele aldı. Bülbül, yıllardır deri ve kumaşı birleştirerek devam ettirdiği avangard çizgisine yeni bir soluk getirdiği Hatun koleksiyonunda, deriyi couture detaylar ile buluşturdu. Deriyi el işlemesi şeklinde yorumlayıp, parlak ve şık detaylar kullanarak geceye ve özel günlere taşıdı.

