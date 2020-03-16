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New York Fed imalat endeksi 11 yılın dibinde

Fed New York Şubesi İmalat Endeksi, Mart 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

16.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:43
New York Fed imalat endeksi 11 yılın dibinde
Fed New York Şubesi İmalat Endeksi, Mart 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : New York, Fed, Ekonomi

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