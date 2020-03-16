New York Fed imalat endeksi 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi İmalat Endeksi, martta eksi 21,5 değerine inerek, Mart 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
16.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:30
ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi İmalat Endeksi, martta eksi 21,5 değerine inerek, Mart 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi martta 34 puan azalışla eksi 21,5 değerine düştü.
Bu değerle Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi, 4 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Bu dönemde piyasa beklentisinin çok altında gerçekleşen endeks, şubat ayında ise 12,9 olarak kaydedilmişti.
Yeni sipariş endeksi, martta 22,1'den eksi 9,3 değerine, sevkiyat endeksi de 18,9'dan eksi 1,7 değerine geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 22,9'dan 1,2 değerine düştü.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.
New York Fed'in mart ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi martta 34 puan azalışla eksi 21,5 değerine düştü.
Bu değerle Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen endekse yönelik piyasa beklentisi, 4 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Bu dönemde piyasa beklentisinin çok altında gerçekleşen endeks, şubat ayında ise 12,9 olarak kaydedilmişti.
Yeni sipariş endeksi, martta 22,1'den eksi 9,3 değerine, sevkiyat endeksi de 18,9'dan eksi 1,7 değerine geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 22,9'dan 1,2 değerine düştü.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme olduğuna işaret ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Fed, Ekonomi
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