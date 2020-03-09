Menü
Haberler ›› Ekonomi ››New York Fed repo miktarlarını artırdı - Ekonomi

New York Fed repo miktarlarını artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını artırdı.

09.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:46
New York Fed repo miktarlarını artırdı
ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi, gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını artırdı.
New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, gecelik işlemlerde piyasaya sunulacak nakit miktarı 100 milyar dolardan 150 milyar dolara yükseltildi.
İki hafta vadeli 10-12 Mart'taki repo işlemlerindeki limit de 20 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarıldı.
Açıklamada, söz konusu miktar artırımının rezerv arzının yeterliliğini sağlamak ve para piyasası baskılarının riskini azaltmak için yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Fed, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor Ekonomi
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Ekonomi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Ekonomi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Ekonomi
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi