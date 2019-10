New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi

Aynur Tattersall LONDRA, (DHA)- Amerikalılar, İzmirli gencin trende yaptığı evlilik teklifine hayran kaldı. Yolcular, dakikalarca alkışladı.

New York'ta yaşayan İzmirli 25 yaşındaki Yiğit Sezgin, Çin asıllı Amerikalı sevgilisi 24 yaşındaki Claire Bauer'e aylar önce tanışarak aşık olduğu trende evlilik teklifi yaptı.

YOLCULAR ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

New York şehrinin Larchmont bölgesinde oturan İzmirli 25 yaşındaki Yiğit Sezgin, mimar sevgilisi 24 yaşındaki Claire Bauer'e sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Yiğit Sezgin, sevgilisi Claire'e onu yemeğe götüreceğini söyledi ve Claire ile birlikte, aylar önce tanıştıkları ve aşık oldukları Grand Central trenine bindi. Makiniste de konuyla ilgili bilgi veren Sezgin'in yaptığı sürpriz, yolcular tarafından şaşkınlık ve mutlulukla karşılandı.

MAKİNİST 'YİĞİT, DOSTUM SÖZ SENDE' DEDİ

Makinistin, 'İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Grand Central trenine hoş geldiniz. Bu akşam devamlı yolcularımız olan Claire ve Yiğit bizimle. Yiğit ve Claire bu trende 7 ay önce karşılaştılar ve bugün Yiğit'in Clair'e çok özel bir sorusu var. Birkaçımız bu özel ana şahitlik edeceğiz. Yiğit dostum söz sende' anonsunu duyan Claire Bauer, şaşkınlığını ve gözyaşlarını gizleyemedi. Yiğit Sezgin makinistin anonsundan sonra sevgilisi Claire Bauer'e evlenme teklifinde bulunup yüzük taktı. Genç kız, 'Evet' diyerek teklifi kabul etti.

Yiğit Sezgin ile Claire Bauer daha sonra bir restorana giderek bu anlamlı günü kutladı. Sezgin ilk görüşte aşık olduğu sevgilisi için uzun zamandır böyle bir sürpriz hazırladığını ifade ederek, 'Bir gün okuldan eve giderken trende uyuyakalmışım. Çok yorgundum sınavlarım vardı trene biner binme uyumuşum. Uyandığımda yanımda Claire vardı. O gün kendisine aşık oldum. Bugünü dört gözle bekliyordum. Aynı trene bindik bugün ve sağ olsun makinist de ricamı kırmadı. Bizim için unutulmaz bir anı oldu' dedi. Claire Bauer ise sevgilisinin yaptığı sürprize çok şaşırdığını ve çok da mutlu olduğunu ifade ederek, ' Yiğit harika bir insan. Onunla yaşlanmak istiyorum. Yaptığı bu sürprizi ömür boyu unutmayacağım' dedi.

