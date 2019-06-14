New York kızamık salgının ardından dini gerekçelerle aşıdan muaf olma uygulamasını kaldırdı

ABD'nin New York eyaletinde, kızamık salgınının ardından çocukların aşılardan dini gerekçelerle muaf tutulmasını engelleyen yasa tasarısı kabul edildi.

Perşembe geçesi geçen yasa nedeniyle hükümet binası aşı karşıtlarının protestolarına sahne oldu.

New York'taki salgının çoğunun Ortodoks Yahudi topluluklarında görüldüğü belirtiliyor.

2019'da 1000'den fazla Amerikan vatandaşına kızamık teşhisi kondu. Sağlık yetkilileri hastalığın yeniden ortaya çıktığını söylüyorlar.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) geçen ay, 2000 yılında kızamığı ülkeden bertaraf eden ABD'nin bu statüsünü kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Ülkede salgın hastalık son 27 yılda ilk kez bu kadar fazla görülüyor.

New York'taki bu yeni yasa, ailelerin dini gerekçelerle çocuklarının okula gidebilmeleri için gerekli olan aşılardan muaf tutulması uygulamasını kaldırıyor.

Yasayı öneren Demokrat Jeffrey Dinowitz, " Tevrat'ta, İncil'de, Kuran'da ya da herhangi başka bir yerde aşı olmamanın söylendiğini görmedim" dedi.

New York Senatörü Brad Hoylman da, "Bilimi aşılarla ilgili yanlış bilgilendirmenin önüne koyuyoruz ve aşı yapılmayan çocukların ve yetişkinlerin, hamile kadınların ve doğmamış bebeklerin, ki bu onların suçu değil, hakları için harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasayı, kabul edildikten sonra birkaç saat içerisinde imzalayan Eyalet Valisi Andrew Cuomo, "Bilim, kristal kadar berrak: Aşılar güvenli, etkili ve çocuklarımızı sağlıklı tutmanın en iyi yolu."

"İnanç özgürlüğünü anlayıp, ona saygı duysam da, ilk görevimiz kamu sağlığını korumak ve bu önlemi yasalaştırarak, daha fazla bulaşmasını engelleyecek ve salgını kontrol altına alacağız."

New York'taki kızamık salgınının 3'te 2'sinin Brooklyn'deki Williamsburg mahallesinde yaşayan Ortodoks Yahudidiler arasında görüldüğü kaydediliyor.

California, Mississippi, Batı Virginia ve Maine eyaletlerinde de sağlık sorunu harici muafiyet okul çağındaki çocuklar için kaldırıldı.

Benzer muafiyetler diğer 45 eyalette sürüyor, ancak kanun koyucular bu eyaletlerden bazılarında muafiyetleri kaldırmak için harekete geçmiş durumda.

Yasa protestolar arasında geçti

Albany'de yer alan hükümet binasında, yasa geçtikten sonra gergin anlar yaşandı.

Aşı karşıtı protestocular "utanın" diye bağırırken, bir protestocu yasayı öneren Demokrat Jeffrey Dinowitz'i kastederek, "Senin için geri döneceğiz Jeffrey!" ifadelerini kullandı.

Dinowitz, bu açık tehditle ilgili New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Eminim şu an koridorlar benim için çok tehlikeli" dedi.

Yasa, okula başlayan çocukların 30 gün içerisinde aşı olduklarına dair kanıtı sunmalarını öngörüyor. Bu kanıtı gösterememeleri halinde, çocukların kaydının silinebileceği belirtiliyor.

Williamsburg mahallesinde iki okul, aşısız öğrencilerin girişine izin verilmesinin ardından Perşembe günü sağlık yetkilileri tarafından kapatıldı.

Brooklyn semtinde böylece 11 okul kapatılmış oldu.

1960'larda aşı kampanyası başlayana kadar, ABD'de binlerce kişi bazen ölümcül olan hastalıklara yakalanıyordu.

CDC'ye göre, 10 yıl önce bu rakam yılda 100 kişiye kadar düştü.