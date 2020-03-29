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New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı

NBA takımlarından New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın koronavirüse yakalandığı ve karantina alındığı açıklandı.

29.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:31

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

KARANTİNAYA ALINDI

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.

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New York Knicks’in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: New York Knicks, Spor

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NBA takımlarından New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı

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