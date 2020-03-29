New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
NBA takımlarından New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın koronavirüse yakalandığı ve karantina alındığı açıklandı.
29.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:31
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
KARANTİNAYA ALINDI
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: New York Knicks, Spor