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New York mahkemesi, iklim değişikliği davasında ExxonMobil'ı suçsuz buldu

NEW Küresel enerji devlerinden ABD'li petrol şirketi ExxonMobil, iklim değişikliği düzenlemeleri konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirerek küresel ısınma ve çevre kirliliğine katkıda bulunmaktan yargılandığı davada suçsuz bulundu.

10.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:20New York mahkemesi, iklim değişikliği davasında ExxonMobil'ı suçsuz buldu
NEW Küresel enerji devlerinden ABD'li petrol şirketi ExxonMobil, iklim değişikliği düzenlemeleri konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirerek küresel ısınma ve çevre kirliliğine katkıda bulunmaktan yargılandığı davada suçsuz bulundu.
New York Başsavcılığı tarafından ExxonMobil'a açılan davada federal mahkeme, petrol şirketinin suçsuz olduğuna karar verdi.
Mahkeme, 1,6 milyar dolarlık tazminat davasında savcılığın petrol şirketinin iklim değişikliği düzenlemeleri konusunda "yanıltıcı beyanda bulunduğunu ve ihmalkar davrandığını" kanıtlayamadığına hükmetti.
Exxon Mobil'in eski CEO'su ve eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da petrol şirketine açılan davada ifade vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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