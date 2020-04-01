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New York polis teşkilatında korona virüs alarmı

ABD'nin, New York polis teşkilatından görevli 5 bin 600 polisin hastalık izni aldığı ve bunlardan bin polisin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

01.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:11
New York polis teşkilatında korona virüs alarmı
ABD'nin, New York polis teşkilatından görevli 5 bin 600 polisin hastalık izni aldığı ve bunlardan bin polisin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

New York Polis Teşkilatından (NYPD) Terence Monahan yaptığı açıklamada, 5 bin 600 polisin hastalık izini aldığını ve bin polisin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirtilerek, "Bu hafta görevlendirilen yüzlerce ek görevli sizi güvende tutacak sokaklarda olacaklar. Şehrimize olan değişmez bağlılıkları için herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek. Herkes fedakarlık yapmak zorunda ve yaşamdaki değişiklikler geleceği etkileyecek" diye konuştu.

"Ülkemiz, büyük bir milli mücadeleden geçiyor. Bu yaşananlar daha önce ülkemizin karşılaşmadığı türden bir sınav" ifadelerini kullanan Trump, salgına karşı alınan önlemlere gelecek 4 hafta boyunca uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkede ölü sayısı 3 bin 900'e ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de toplam korona virüs vakasının 189 bin 150'ye hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 900'e yükseldiğini duyurdu. Korona virüs salgınından ülkede en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam korona virüs vakası 76 bin 40'a, yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 714'e ulaştı. - WASHINGTON
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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Polis, Güncel
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