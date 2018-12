New York Polisinin Drone Kararı Gözetlenme Endişelerine Yol Açtı

05 Aralık 2018 Çarşamba 22:09



NEW ABD 'nin en büyük emniyet teşkilatı New York Polis Departmanının ( NYPD ), acil durumlarda kullanmak üzere bünyesine drone katacağı açıklaması, kentteki insan hakları savunucularının tepkisine yol açtı.NYPD dün, acil durumlara müdahale edilirken kullanılmak üzere 14 dronenin bulunduğu bir filoyu bünyelerine katacaklarını açıkladı.Dronelerin arama-kurtarma çalışmaları, trafik kazaları soruşturmaları, suç mahalli belgelerinin hazırlanması, ulaşılması zor alanlarda kanıt aranması, tehlikeli madde aramaları, büyük etkinliklerin izlenmesi, şüpheli durumlar ve diğer acil durumlarda kullanılacağı belirtildi.Gözetlenme endişesi doğduÖte yandan, açıklamada, dronelerin New Yorkluların günlük hayatını gözetlemeyeceğine dair güvence verilse de bu durum tepkilere neden oldu.NYPD'nin yeni kararıyla, emniyet yetkililerinin elindeki droneların özellikle belediye ve polise karşı sesini yükselten suçsuz insanların da havadan izlenebileceğinden endişe edildiği kaydediliyor.New York Temel Haklar Sendikası yöneticilerinden Christopher Dunn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NYPD'nin drone politikası, New York'ta polisin drone kullanmasına hiçbir mantıklı kısıtlama getirmiyor. Bu politika, polise sadece havadan görülebilen siyasi eylemler ve kişisel özel davranışların görüntülerini arşivlemenin kapısını açabilir." ifadelerini kullandı.New York Hukuki Yardım Topluluğu'ndan yapılan açıklamada da alınacak droneların sadece NYPD'nin "kontrolsüz gözetleme araçları cephanesine" bir yenisini ekleyeceği değerlendirmesine yer verildi.