New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor
Vücut geliştirme sporunda 2013 yılından bu yana ülkemizi temsil eden Baran Kalaycı, Amerika'nın New York eyaletinde yapılan Amerika kıtası yarışlarında birinci oldu.
03.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:19
Daha önce katıldığı Türkiye şampiyonalarında da sürekli şampiyon olan Baran Kalaycı, yaklaşık 6 senedir ülkemizi uluslararası arenalarda temsil ediyor. Amerika'da yapılan son yarışlarda 32 kişi arasından sıyrılarak birinciliği elde eden Kalaycı, şimdi de Haziran ayında Kanada 'nın Toronto şehrinde yapılacak olan vücut geliştirme şampiyonasına hazırlanıyor. Kalaycı, "Birinci olmadan dönmek yok" dedi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA