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New York Savcılığı: Jeffrey Epstein'ın intihar girişimi görüntüleri yanlışlıkla silindi

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ilk intihar girişimi görüntülerinin yanlışlıkla silindiği açıklandı.

10.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:40New York Savcılığı: Jeffrey Epstein'ın intihar girişimi görüntüleri yanlışlıkla silindi

ABD'de New York Savcılığı, 18 yaşın altındaki kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı bir fuhuş şebekesi kurmak suçundan yargılanmayı beklerken hücresinde kendini astığı açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ilk intihar girişimi görüntülerinin yanlışlıkla silindiğini açıkladı.

Savcılık, hapishane görevlilerinin yanlışlıkla bu görüntülerin üzerine başka bir hücrenin görüntülerini kaydettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen Epstein geçen Ağustos'ta hücresinde ölü bulunmuştu.

Bazıları 14 yaşında olan onlarca kız çocuğunu taciz ettiği de öne sürülen Epstein, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Epstein, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra 25 Temmuz'da hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein başka bir hücreye nakledilmiş ve intihar gözetimine alınmıştı. Ancak Epstein'ın 10 Ağustos'ta kendini asarak yaşamına son verdiği açıklandı.

Jeffrey Epstein'ın ilk intihar girişimiyle ilgili görüntülerin kaybolduğu, Temmuz'da başka bir suçtan kendisiyle aynı hücrede kalan Nicholas Tartaglione adlı eski polis memurunun yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

'Başka bir hücrenin görüntüleri kaydedildi'

Avukatı bu görüntüleri cinayetten yargılanan Tartaglione'nin hapisteki iyi halini kanıtlamak için talep etti. Avukatına göre Tartaglione Epstein'a hücrede yardım etti.

Ancak savcılığın cevabında, intihar girişimin yaşandığı 25 Temmuz'daki kaydında Epstein'ın kaldığı hücrenin değil başka bir hücrenin görüntülerinin çıktığı belirtildi. Açıklamada bunun "teknik bir sorundan kaynaklandığı" öne sürüldü.

New York doğumlu Epstein, finans dünyasına girmeden önce öğretmenlik yapıyordu. Epstein, hakkında davalar açılmadan önce serveti, zengin ve mevki sahibi kişilerle bağlantılarıyla tanınıyordu.

Epstein'in 2002-2005 yılları arasında Manhattan ve Florida'daki malikanelerinde 18 yaşından küçük çok sayıda kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorladığı öne sürülüyordu.





Virginia Giuffre adlı bir kadın, 2001'de 17 yaşındayken Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını söylemişti. İddia Prens Andrew tarafından reddedilmişti.

Prens Andrew Epstein'ın özel adasında yedi-sekiz genç kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiği iddialarını da yalanlamıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, New York, Dünya
BBC


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