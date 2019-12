ABD'de New York Şehir Balesi'nin "Fındıkkıran"ın prodüksiyonunda bu yıl başrolü ilk kez siyahi bir çocuk balerinin canlandıracağı bildirildi.

New York Times gazetesinde yer alan haberde, 1954 yılından bu yana sahnelenen balenin bu yılki prodüksiyonunda "Marie" rolünü 11 yaşındaki Charlotte Nebres'in canlandırmasına karar verildiği belirtildi.

Haberde, School of American Ballet'de öğrenci olan Nebres'in annesinin Trinidad Tobagolu, babasının ise Filipinli olduğu ifade edildi.

Öte yandan, çift kadro sahnelenecek oyunun ikinci kadrosunda Marie'yi yarı Koreli, yarı Yunan Sophia Thomopoulos'un canlandıracağı kaydedildi.

Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin bestelediği bale, ilk kez Marius Petipa ve Lev Ivanov'un koreografisiyle 1892 yılında Rusya'nın St. Petersburg kentinde sahnelenmişti.

Hikayesi Alman yazar Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann'ın "Fındıkkıran ve Fare Kral" masalına dayanan bale, Marie adlı küçük kız çocuğunun Noel'de kendisine hediye edilen kurşun asker figürü Fındıkkıran'ın canlandığını gördüğü bir rüyayı anlatıyor.

Kaynak: AA