New York-Sydney: Tarihin aralıksız en uzun uçuşu gerçekleşti

Avustralyalı Qantas Havayolu Şirketi, New York'tan Syndey'e 19 saatlik tarihi bir yolcu uçuşu gerçekleştirdi. Test amaçlı ilk kez düzenlenen uçuşta yolcuların, mürettebatın ve pilotların en uzun yolcu uçağında yaşayacaklarını incelendi.

50 yolcunun ve mürettebatın bulunduğu Boeing 787-9 Dreamliner uçak New York'tan Sydney'e 19 saat 16 dakikada ulaştı.

Uçağa binenlerden Quantas CEO'su Alan Joyce "Bu Avustralya havacılığı ve dünya havacılığı için tarihi bir an" dedi.

Bugüne kadar hiç bir yolcu uçağı yakıt yenilemesi yapmadan New York'tan Sydney'e uçmamıştı.