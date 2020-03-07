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New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

ABD'nin New York eyaletinde 20 genç, bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 15 yaşındaki bir kıza saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı.

07.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:12

New York'ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı. kızı ölesiye döven gençler kızın telefonunu, banka kartını ve ayakkabılarını aldılar. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, saldırganları arıyor.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

New York'un Brooklyn kentinde 20 genç, bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 15 yaşındaki bir genç kıza saldırdı. Genç kızı öldüresiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı.

GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan gençleri arayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Genç kız hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

New York, Genç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


7.03.2020 17:54:16