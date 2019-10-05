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New York'ta 4 evsiz öldürüldü

ABD'nin en büyük metropollerinden New York'ta, evsiz 4 kişi sokakta uyurken öldürüldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

05.10.2019 18:46New York'ta 4 evsiz öldürüldü
ABD'nin en büyük metropollerinden New York'ta, evsiz 4 kişi sokakta uyurken öldürüldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın Chinatown Mahallesi'nde sokakta uyuyan evsiz 4 erkek "metal bir nesne" ile öldürüldü, 1 evsiz ise ağır yaralandı.
24 yaşındaki bir evsizin, cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alındığı kaydedildi.
ABD'de 550 bin kişi evsiz
Yaklaşık 550 bin kişinin evsiz olduğu ABD'de evsizlerin en fazla olduğu bölgenin ise finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi olduğu belirtiliyor. Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: AA

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