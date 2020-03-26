Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››New York'ta 40 bin emekli sağlıkçı göreve geri döndü - Haberler

New York'ta 40 bin emekli sağlıkçı göreve geri döndü

ABD'de korona virüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli göreve döndü.

26.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:48
New York'ta 40 bin emekli sağlıkçı göreve geri döndü
ABD'de korona virüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli göreve döndü.

ABD'nin korona virüs salgınından en çok etkilenen New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli yeniden görevlendirildi. New York Valisi Andrew Cuomo'nun çağrısına cevap veren doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan personelin kurulacak hastanelerde görev alacağı bildirildi. Cuomo ayrıca, 6 binden fazla psikoloğun da ücretsiz sağlık hizmeti vermesi için görev yapacağını söyledi.

New York City sokakları araç trafiğine kapatılacak

New York Valisi Cuomo, korona virüs salgının en fazla görüldüğü Manhatten, Broklyn, Bronks, Queens ve Staten Island'da sokakların araç trafiğine kapatılarak sadece yayaların kullanımına açık olacağını belirtti. Cuomo, salgının yayılmasını yavaşlatmak için yoğun çaba harcadıklarını ve bir nebze olsun bunu başardıklarını ifade etti.

New York'ta eyaletinde vaka sayısı 33 bin 33'e ölü sayısı ise 366'ya yükselirken, ABD genelinde salgında hayatını kaybedenlerin sayısı toplam bin 42'ye, toplam vaka sayısı 69 bin 144'e ulaştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Hatay'dan 81 ilin sağlık müdürlüklerine Yayladağı lokumu gönderildi - Haber 10:48: Sivas'ta yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı polis kurtardı - Haber 10:47: Varank: "Türkiye'de solunum cihazlarının seri olarak üretilmesi için yola koyulduk" - Haber 10:47: ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP - Haber 10:46: Psiko-teknik raporlarında e-imza kullanılacak - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber