Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

New York'ta 50 eğitim departmanı çalışanı Kovid-19'dan vefat etti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görülmesi ile salgın merkezi haline dönüşen New York'ta, eğitim departmanına bağlı 50 çalışanın koronavirüs nedeni ie hayatını kaybettiği öğrenildi.

14.04.2020 05:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 05:30
New York'ta 50 eğitim departmanı çalışanı Kovid-19'dan vefat etti
NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görülmesi ile salgın merkezi haline dönüşen New York'ta, eğitim departmanına bağlı 50 çalışanın koronavirüs nedeni ie hayatını kaybettiği öğrenildi.
New York Şehri Eğitim Departmanınca pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, 10 Nisan itibariyle, şehir merkezindeki devlet okulunda çalışan 21 öğretmenin de aralarında bulunduğu 50 çalışanın Kovid-19 mücadelesine yenik düştüğü bildirildi.
Eğitim Departmanı Yöneticisi Richard Carranza tarafınan yapılan açıklamada, "Kayıplarımız için yas tutuyoruz. Bu zor zamanda, hayatını kaybeden çalışanlarımızın aileleri ve sevdiklerine desteklerimiz sürecek ve okul toplulukları ile birlikte olacağız. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, New York'ta virüsün en çok etkilediği meslek gruplarından bir başkası da her 6 çalışanından birinde Koivd-19 tespit edilen New York Polis Departmanı (NYPD) oldu.
NYPD tarafından Nisan ayının ilk haftasında yapılan basın bildirisinde, 36 bin polisin çalıştığı departmanda 6 bin 500 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı, bu rakamın da kurum çalışanlarının yüzde 18'ine karşılık geldiği bildirilmişti.
John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs Araştırma Merkezi'nin güncellediği son verilere göre, New York'ta 195 bin 749 Kovid-19 pozitif vakası ve 10 bin 58 ölüm tespit edilirken, eyalet çapındaki ölümlerin 7 bin 349 tanesinin ise New York şehir merkezi kaynaklı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Haberler ›› Güncel ››New York'ta 50 eğitim departmanı çalışanı Kovid-19'dan vefat etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:50: UNICEF: Kovid-19, 117 milyon çocuğun kızamık aşısını erteleyebilir - Haber 05:40: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan can kaybı artıyor - Haber 05:30: New York'ta 50 eğitim departmanı çalışanı Kovid-19'dan vefat etti - Haber 05:18: Katar, Kovid-19'un, Körfez krizinin çözümünde fırsata dönüştürülmesini istedi - Haber 04:56: Batı Şeria'da bir grup Filistinli kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı - Haber 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin 00:21: Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı - Haber 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler