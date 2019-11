New York'ta Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Anadolunun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" projesi kapsamında düzenlenen "Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi"nin açılışı New York'ta açıldı.Manhattan'daki White Space Chelsea sergi salonunda düzenlenen resepsiyona Türkiye 'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Şahak Maşaliyan, Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Azınlık Cemaat Vakıflar Temsilcisi Moris Levi, Süryani Kadim Kilisesi Vakıf Başkanı Sait Suşin, Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidophoros Lambriniadis ile Türk ve Ermeni toplumundan temsilciler katıldı.Piyanist Şahan Arzruni'nin piyano dinletisiyle başlayan programda, Akdamar Kilisesini anlatan "Anadolu'nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Ahtamar" başlıklı film gösterimi yapıldı.- " Akdamar, yeniden bir barış yeri olabilir"Törende konuşan Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Maşaliyan, Ermeni medeniyetinin bir parçası olan ve binlerce yıllık aşınmaya dayanan Akdamar Kilisesi'nin fotoğraflarının New York'ta sergilenmesiyle kendisinin ve cemaatindeki diğer birçok kimsenin dileğinin yerine geldiğini belirtti.Maşaliyan, Akdamar Kilisesi ve diğer anıtsal tarihi yapılara Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın vizyonunun önderliğinde Ahtamar Kilisemize özel ilgi ve alaka gösterildi. Açıldığı günden beri bu anıtsal kilise Ermenistan ve Türkiye dahil dünyanın dört bir yanından sıcak bir takdirle karşılandı, kilise Türkiye'nin kültürel ve inanç turizmi için en gözde ziyaret yerlerinden biri haline geldi." diye konuştu.Türkiye'nin Ermeni kökenli ve kimlikli Akdamar Kilisesini restore edip tanıtmasının Ermeni halkına yönelik dostane bir davet olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Maşaliyan, "Bu, Türk ve Ermeni halkları arasındaki iletişim zorluklarını aşmak için kültürel alanda yapılmış bir girişimdir, iyi niyet üzerine daha güzel bir gelecek ve anlayış için atılmış bir köprüdür." ifadelerini kullandı.Maşaliyan, "Ahtamar'ın, Ermeni ve Türk toplumu arasındaki birçok trajik olaya tanıklık ettiği doğrudur ancak aynı zamanda iki millet arasında binlerce yıllık dostluğa ve paylaşılan ortak tarihe de şahitlik yapmaktadır. Ahtamar, yeniden bir barış yeri olabilir, bu görevi başarıya götürmek için çok özel donanıma sahip." değerlendirmesinde bulundu.Akdamar Kilisesi'nin fotoğraflarını çeken sanatçı İzzet Keribar'a da teşekkür eden Maşaliyan, "Ahtamar Adası'nın ve Kilisesi'nin ölümsüz anlarını objektifiyle yakalayarak bu sergide bize öte dünyadan hisler veren usta sanatçı Keribar'ı da tebrik ediyorum. Usta fotoğrafçı bize bu sergide antik bir anıta nasıl bakmamız gerektiğini öğretiyor." ifadelerini kullandı.Maşaliyan, serginin organizasyonuna öncülük eden İletişim Başkanlığına da teşekkürlerini sunarak, etkinliği bir fotoğraf sergisi olmanın ötesinde, Türkiye'deki kültür ve medeniyet zenginliğini dünyaya tanıtma girişimi olarak gördüğünü söyledi.-"Ahtamar Kilisesi perişan bir haldeydi"Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu da New York'ta açılan serginin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Ahtamar Kilisesi perişan bir haldeydi. Beyefendinin talimatlarıyla Kültür Bakanlığı tarafından restore edildi, artık orada ayinlerimizi yapabiliyoruz." dedi.Şirinoğlu, Cumhurbaşkanının azınlık cemaatlerine yönelik çok çalışmalar yaptığını da vurgulayarak, "187 yıllık hastanemizin ruhsatı yoktu, mallarımızın iadesi gibi daha yüzlerce konuda Cumhurbaşkanımız bize yardımcı oldu. Buradan bütün yardımları için kendilerine ve bu sergi için İletişim Başkanlığına şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.Açılışa katılan Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidophoros Lambriniadis de AA'ya yaptığı açıklamada, sergideki resimlerin Türkiye'de Hıristiyan azınlıklara ne kadar önem verildiğini göstermesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye doğru istikamete gidiyor, bunu da bütün dünyaya anlatmakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin tarihi mirasını coğrafi güzellikleriyle harmanlayarak tüm dünyaya duyurmak ve kutsal mekanlara hak ettiği değeri yeniden kazandırmak adına başlatılan kültürel farkındalık çalışmalarının ikinci adımı olan New York'taki Akdamar Kutsal Hac Kilisesi fotoğraf sergisi, cuma gününe kadar ziyarete açık olacak. Sergide 88 fotoğraf sergileniyorKilise hakkında bilgilerin, mimarı c¸izim ve fotoğˆrafların yer aldığˆı kitap çalışmasının yanı sıra kiliseyle ilgili detaylı dijital verilerin toplandığı "www.akdamarkilisesi.gov.tr" adlı internet sitesi de bulunuyor.Bu sitede, yu¨ksek c¸o¨zu¨nu¨rlu¨klü sanal gerçeklik videolarına, 14 farklı noktadan çekilen 360 derecelik fotoğˆraflara ve İzzet Keribar'ın objektifinden çıkan çalışmalara ulaşılabiliyor.Ermeni Vaspurakan Krallığı sırasında Hükümdar Gagik tarafından yapımına 915'te başlanan ve 921'de tamamlanan Akdamar Adası'ndaki Akdamar Kutsal Hac Kilisesi, hikayelerini İncil ve Tevrat'tan alan ve eşine dünyada az rastlanan zengin taş kabartmalarıyla öne çıkıyor.Doğu-Batı Hıristiyan sanatında özel bir yere sahip olduğu belirtilen kilise, Ermeni mimarı tarihinin en önemli süslemelerini, çağının en kapsamlı duvar rölyeflerini sergiliyor.