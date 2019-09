New York'ta 'aromalı elektronik sigaralar' yasaklandı

ABD (DHA) ? ABD'nin New York valisi Andrew M. Cuomo, aromalı elektronik sigaraların satışının yasaklandığını duyurdu. Vali, reşit olmayan kişilere elektronik sigara satan işyerlerine karşı önlem almaları için polise talimat verdi ve cezai yaptırımlar olacağını belirtti.

ABD'de elektronik sigarayla bağlantılı gizemli akciğer rahatsızlıklarından dolayı 6 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından elektronik sigaralarla gizemli akciğer rahatsızlıklarından dolayı soruşturma başlatılmıştı. Meselenin, ülkenin ve dünyanın gündeminde yer almaya başlamasıyla, New York şehri valisi Cuomo basın toplantısı düzenleyerek, aromalı elektronik sigaraların yasaklandığını duyurdu.

Cuomo, 'Meyve ve şeker aromalı elektronik sigara üreticileri, bilerek ve dikkatsizce genç insanları hedef alıyor ve bugün buna bir son vermek için harekete geçiyoruz. Duyarsız dükkan sahipleri, bilerek genç yaştaki çocuklara elektronik sigara ürünleri satıyor. Bu satıcıları uyarıyoruz, yakalanıp haklarında işlem yapılacaktır' dedi.

Vali Cuomo, 12 Eylül'de eyalet makamlarına elektronik sigara kullanımını önlemek için eğitimde farkındalık programlarını hayata geçirmeleri talimatını vermişti.

Kaynak: DHA