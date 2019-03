New York'ta Başörtülü Kadına İslamofobik Saldırı

Kaynak: AA

NEW ABD 'nin New York kentinde başörtülü bir kadın, sokakta yürürken bir erkeğin İslamofobik şiddetine maruz kaldı.New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan Umber Nisar adlı kadın, polis yetkilileriyle düzenlenen basın toplantısında, cumartesi sokakta yürürken bir erkeğin kendisine çelme takarak düşürmeye çalıştığını, düşmemesi üzerine, şüphelinin bacağını tekmelediğini belirtti.Nasir, "Ortada, nefret suçundan başka bir neden göremiyorum. Kıyafetim ve başörtüm nedeniyle bana saldırdı." ifadesini kullandı.Olayın yaşandığı mahalleden hiç böyle bir şey beklemediğini belirten Nasir, olayı görenlerin de kendisine yardıma gelmediğini söyledi.Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saldırgan olayın ardından hızla uzaklaştı. NYPD ) yetkilileri, NYPD Nefret Suçu Görev Gücü'nün olayı araştırdığını belirtti.Belediye Başkanından sert tepkiNew York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ilgili haberi Twitter hesabından paylaşarak olaya sert tepki gösterdi."Bu sadece Müslümanlara yönelik değil, tüm New Yorklulara karşı bir saldırı ve iğrenç bir nefret eylemidir." değerlendirmesinde bulunan Blasio, benzeri nefret suçuyla karşılaşanlara anında NYPD'yi bilgilendirme çağrısı yaptı.