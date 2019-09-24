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New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

ABD'nin New York kentinde Time Squarea meydanında yüzlerce kişiye aşure dağtıldı.

24.09.2019 09:50New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı
ABD'nin New York kentinde Time Squarea meydanında yüzlerce kişiye aşure dağtıldı.
New York'un dünyaca ünlü Time Squarra Meydanı ve Sentral Park'da Muharrem ayı nedeniyle Kerbela şehitleri için aşure dağıtıldı. Meydandaki vatandaşlar aşüre alabilmek için kuyruklar oluşturdu.
Türkiye Cumhuriyeti devleti adına New Yorkbaşkondolosluğu himayesindeki aşüre dağıtımını İş adamı Alirza Doğan (Ali Baba) tarafından hazırlanan ve organize edilen aşüre günü programına yerli ve yabancı çok sayıda turistler de ilg gösterdiler.
New York'ta Muharrem ayının bereketini yaşatmak adına son iki yıldır düzenli olarak aşure dağıtımı programı düzenleniyor.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: İHA

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