New York'ta Cammu Keşmir protestosu

NEW Hindistan 'ın Cammu Keşmir eyaletinde uyguladığı kısıtlamalar ve insan hakları ihlalleri, ABD'nin New York kentinde protesto edildi.Birleşmiş Milletler (BM) binasının karşısındaki Dag Hammarskjold Plaza parkında düzenlenen gösteriye, binlerce kişi katıldı.Müslüman sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa organize edilen gösteriye, çoğunluğu Pakistan kökenli Amerikalılar olmak üzere Bangladeşliler, Araplar, Boşnaklar, Türkler, Sihler ve Amerikalılar katıldı.Göstericiler, üzerinde "Keşmirlileri öldürmeyi durdurun", "Hindistan ordusu Keşmir'den dışarı" ve "Keşmir Hindistan'a ait değildir" yazan pankartlar açtı.Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uygulamalarına tepki gösteren eylemciler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi aleyhine sloganlar attı."Keşmir'e adalet istemek için buradayız"Protestoyu organize eden STK'lardan Kuzey Amerika İslam Dairesi (ICNA) Temsilcisi Sami Mozi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'deki uygulamaları protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "Keşmir'e adalet istemek için buradayız. Keşmirlilere BM tarafından garanti edilen haklarının ve özgürlüklerinin verilmesini istiyoruz." dedi.Mozi, "Müslüman toplumlar bugün burada birleşti, hatta sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayanlar da Keşmir'deki adaletsizlikleri protesto etmek için bize katıldı." diye konuştu.Orta New Jersey'den otobüsle geldiklerini belirten Muhammed Amjad ise Hindistan'ın Cammu Keşmir'i açık hava hapishanesine çevirdiğini kaydederek, "Orada insanlar, kadınlar, çocuklar ölüyor. Dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Amjad, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Keşmir sorununu gündeme getirmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.Long Island bölgesinden gelen Dr. Yunus Muhammed de ailesiyle, Hindistan askerlerinin Keşmir'deki soykırımına tepki göstermek için protestoya katıldıklarını belirti.Keşmir şehitleri beyaz kefenlerle temsil edildiProtesto gösterisinde, beyaz kefenlerini giymiş bazı katılımcılar, yere yatarak Keşmir'de Hindistan askerleri tarafından şehit edilenlere dikkati çekti.Gösterinin yapıldığı alandaki 2.'inci cadde boyunca da, dijital paneller üzerinde "Keşmir'e Özgürlük: İnternet yok, Basın Yok, Toplanma yok, Özgürlük yok" yazılı görüntülerin aktığı LED araçlar dolaştırıldı.Öte yandan, Hindistan hükümeti taraftarı bir grubun, Keşmir gösterisinin yapıldığı parkın karşısında toplanması zaman zaman gerginliğe neden oldu.Polis etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, iki grubun arasındaki tartışmaları engellemek için de yol kenarına polis araçları çekti.Alanda kılınan cuma namazından sonra göstericiler, olaysız bir şekilde dağıldı.- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasıHindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.