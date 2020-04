New York'ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı

Kaynak: İHA

ABD'de korona virüs nedeniyle (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 529'a yükselirken New York'ta şimdi de morg sıkıntısı baş gösterdi.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında, birçok ülkenin toplamından fazla vaka ve ölüm oranının görüldüğü New York'ta pandemi ile mücadelede üst üstte yeni önlemler alınırken, özellikle morg konusunda büyük sıkıntı yaşandığı bilgileri geliyor. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezine yapılan terör saldırısından bu yana ilk defa çaresiz kalan eyalet yöneticileri çareyi frigorifik (soğutucu) römorklarda buldu. Bu yöntemle Nisan ayı başında her biri 44 ceset kapasiteli 45 mobil morg kurulmuştu. Manhatten, Broklyn, Quens ve Bronks'ta yer alan hastanelerin yakınlarına kurulan mobil morgların doluluk oranının en üst seviyede olduğu bildiriliyor.Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), New York ve diğer eyaletlerden morg kapasitesini artırmak için yardım talebi aldıklarını açıkladı. Alınan bilgilere göre, bazı lojistik firmaları ile frigorifik römork için sözleşme yapıldığı, bunların Javits Kongre Merkezi'nde kurulanlar gibi geçici hastaneler de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde konuşlandırılacağı açıklandı. New York'un Manhattan'daki Randalls Adası'nda yer alan Icahn Stadyumu'nun otoparkı da mobil morglarla dolduruldu.ABD'de son vaka ve ölüm sayılarıNew York 214 bin 648 vaka ve 11 bin 586 ölüm sayısı ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 71 bin 30 vaka ve 3 bin 156 ölümle New Jersey, üçüncü sırada 29 bin 918 vaka ve bin 108 ölümle Massachusetts, dördüncü sırada 28 bin 59 vaka ve bin 921 ölümle Michigan, beşinci sırada 26 bin 838 vaka ve 864 ölümle Kaliforniya, altıncı sırada 26 bin 753 vaka ve 779 ölümle Pensilvanya yer alıyor.(İHA)