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-New York'ta Central Park'a Sahra Hastanesi Kuruldu

- New York'ta Central Park'a sahra hastanesi kuruldu ABD'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında New York'ta bulunan Central Park'a sahra hastanesi kuruldu.

30.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:23
- New York'ta Central Park'a sahra hastanesi kuruldu
WASHINGTON - ABD'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında New York'ta bulunan Central Park'a sahra hastanesi kuruldu.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yeni merkez üssü olan ABD'de etkisini arttırmaya devam ediyor. ABD, salgınla mücadele ve hastanelere olan talebin artması nedeniyle New York'ta bulunan Central Park'a bir sahra hastanesi kurdu. Doğu Harlem bölgesi dışında bulunan sahra hastanesinde 68 kişi tedavi edilebilecekken, hastanenin 48 saatten az bir sürede faaliyete geçmesi bekleniyor. Yetkililer, Central Park'ın Doğu Harlem bölgesine kurulan sahra hastanesinin yerinin, hastaneye yakın bir konumda bulunduğu için seçildiğini bildirdi.
New York'ta toplam korona virüs vakası 60 bin 679'a, hayatını kaybedenler ise bin 63'e ulaştı.
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-New York’ta Central Park’a Sahra Hastanesi Kuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Central Park, New York, Güncel

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-New York'ta Central Park'a Sahra Hastanesi Kuruldu
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