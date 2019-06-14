14.06.2019 20:38
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New York'ta çocuk aşısında dini muafiyet kalktı

New York

NEW New York eyaleti, ABD'de artan kızamık vakalarının ardından, okullarda çocuklara yapılan aşılarda dini muafiyeti kaldırdı.

NEW New York eyaleti, ABD'de artan kızamık vakalarının ardından, okullarda çocuklara yapılan aşılarda dini muafiyeti kaldırdı.
ABD'de birçok eyalette kızamık salgını devam ederken, New York eyaleti yetkilileri yeni bir karar aldı.
Ailelere çocuklarına okul kaydı için aşı gerekliliği konusunda dini nedenlerle muafiyet tanıyan yasanın kaldırılmasına yönelik eyalet senatosu ve meclisinde yapılan oylamadan olumlu sonuç çıktı.
Oylamanın ardından New York Valisi Andrew Cuomo da söz konusu kararı onayladı.
New York'ta acil durum ilan edilmişti
New York kentinde nisan başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.
Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgının Brooklyn'de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirildiğini bildirmişti.
ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 27 yılın en yüksek oranını oluşturuyor.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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