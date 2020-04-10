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- New York'ta Covid-19'dan ölenler için "toplu mezar adası"

- New York'ta Covid-19'dan ölenler için "toplu mezar adası" ABD'nin New York kentinde korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler Hart Adası'na getirilerek açılan toplu mezarlara defnediliyor.

10.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:17
- New York'ta Covid-19'dan ölenler için "toplu mezar adası"
NEW YORK - ABD'nin New York kentinde korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler Hart Adası'na getirilerek açılan toplu mezarlara defnediliyor.
ABD'de korona virüsü vakasının en çok görüldüğü ve salgınının merkez üssü haline gelen New York kentinde korona virüsü pandemisinden hayatını kaybedenlerin cenazeleri, toplu olarak toprağa veriliyor. Soğutucu kamyonlarla Hart Adası'na taşınan cenazeler toplu mezarlara gömülüyor. New York'ta hayatını kaybedenler için açılan toplu mezarlara cesetleri taşımak için kazıcı kullanıldı, tabutlar mezarda üst üste 4 kat şekilde istiflenerek toprakla kapatıldı.
Bill de Blasio, hafta başında adayı işaret etmişti
New York Belediye Başkanı Belediye Başkanı Bill de Blasio, hafta başında yetkililerin korona virüsünden hayatını kaybedenlerin Long Island bölgesindeki Hart Adası'na gömülme olasılığını araştırdıklarını ve henüz bir karara varmadıklarını açıklamıştı.
"Parkları mezarlık olarak kullanabiliriz"
New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, korona virüsünden ölenlerin her geçen gün artığını belirterek, "11 Eylül'e eşdeğer bir durumla uğraşıyoruz. Hastane morgları, cenaze evleri, mezarlıklar dolu. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var" diyerek New York'ta parkların mezarlık olarak kullanılabileceğini ifade etmişti.
Hart Adası, salgın hastalıklarda ölenlerin topluca gömüldüğü bir ada
ABD'de Hart Adası geçmişte kimsesizlerin ve salgın hastalıklarda ölenlerin toplu olarak gömüldüğü bir ada. 1919 yılında İspanyol gribi olarak bilinen salgınında, 1980-1985 yılları arasında AIDS'ten ölen ve 2008 yılında domuz gribinden ölen on binlerce kişi, hastalığın başkalarına bulaşması endişesiyle bu adaya gömülmüştü.
Öte yandan ABD'de salgının merkez üssü haline gelen New York'ta Vali Andrew Cuomo gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gündür peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı bölgede son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerinin 7 bin 67'ye çıktığını belirtti. New York'ta toplam vaka sayısı ise 161 bin 798 olarak açıklandı. - New York’ta Covid-19’dan ölenler için ’toplu mezar adası’

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Güncel
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