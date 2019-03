Kaynak: AA

NEW ABD 'nin New York kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.New York'un ünlü mekanlarından Union Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi düzenledikleri gösteride, kadın haklarına saygı çağrısı yaptı.ABD Başkanı Donald Trump 'ın maskotuna da yer verilen gösteride birçok çalışma kolundan kadının şartlarının düzeltilmesi için de pankartlar açıldı.Union Meydanı çevresinde gösteri nedeniyle New York Polisi de geniş güvenlik önlemi aldı.