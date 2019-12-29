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New York'ta hahamın evinde saldırı: 5 yaralı

ABD'nin New York şehrinde bir hahamın evine Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

29.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:25
ABD'nin New York şehrinde bir hahamın evine Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.
New York'ta Hanuka kutlamalarının yapıldığı bir hahamın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Onlarca kişinin bulunduğu evde, saldırgan bıçakla 5 kişiyi yaralayarak kaçtı. Kaçan şüpheli New York polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, saldırıyı düzenleme nedeni bilinmiyor.
Ortodoks Yahudiler Halk Konseyi'nden (OJPAC) yapılan açıklamada, saldırganın büyük bir bıçakla Hanuka kutlamaları
yapıldığı sırada hahamın evine girdiği ve olayın dün akşam yerel saatle 22.00'de yaşandığı belirtildi.
New York Başsavcısı Letitia James, yaşanan facianın ardından, "Nefret suçuna karşı toleransımız yok. Bu korkunç olayın peşini bırakmayacağız" dedi.
Saldırı New York polisinin Yahudi bölgelerinde Yahudi karşıtı olayları önlemek için devriyeyi artıracağına ilişkin açıklamasından sonraki günü gerçekleşti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Cuma günü sosyal medya üzerinden, "Nefretin şehrimizde yeri yok" açıklamasını yapmıştı.
(İHA)
New York'ta hahamın evinde saldırı: 5 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: İHA


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