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New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 1.000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği New York'ta kentteki hastanelerin yanına onlarca geçici morg yerleştirildi. Uluslararası ajansların abonelerine servis ettiği fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.

01.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:22

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle New York'ta vakalar 75 bini buldu. 1.000'den fazla kişinin de yaşamını yitirdiği kentteki Randall Adası'nda yer alan Icahn Stadyumu'ndaki park alanında onlarca soğutuculu kamyon kasaları morg olarak kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Uluslararası ajansların abonelerine servis ettiği o ana ilişkin fotoğraflar, ülkedeki durumun vahametini gözler önüne serdi.

MORG KAPASİTESİ 3.500'E ÇIKARILDI

New York Baş Tıbbi Muayene Dairesi Kamu İşleri Ofisi Genel Müdürü Aja Worthy-Davis, iki gün önce yaptığı açıklamada, ''Geçici morglar olmadan, şehir 800 ila 900 cenaze barındırabiliyordu, çadır ve soğutmalı kamyonlar ile birlikte kapasiteyi 3 bin 500 ila 3 bin 600'e kadar yükselttik" ifadelerini kullanmıştı.

KAPASİTE DAHA DA ARTTIRILABİLİR

Mobil morg üniteleri ile birlikte New York şehrinin cenaze kapasitesinin 2 bin 700 civarında arttığını bildiren FEMA New York ve New Jersey Bölge Yöneticisi Thomas New Essen ise; gelişmelere bağlı olarak, ilerideki günlerde morg kapasitesini daha da artırabileceklerini kaydetti.

NEW YORK'TA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan dünyadan en fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ABD'nin, New York eyaletinde ölümcül yeni tip koronavirüs etkisini güç geçtikçe artıyor. Eyalette salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 96'ya yükseldi. New York, ABD'de en fazla vakanın görüldüğü ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet olarak dikkat çekiyor.

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New York’ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Wuhan, Dünya, Güncel

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ABDnin New York şehrinde hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor

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