Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York’ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20.00 itibariyle kapandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketlerin dışındaki zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapanması emrini vermişti. New York'lular market ve ilaç ihtiyaçları dışında evlerinde kalmak zorundalar.

Öte yandan dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 340 OLDU

Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.

ABDKovid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor. Vaka sayısı 12 bin 315 olan New York'u 1793 vaka ile Washington, 1470 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.

En çok ölümün ise 94 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 76 ölümle New York'un, 27 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

Kaynak: AA

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