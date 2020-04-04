Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

New York'ta hayırsever ev sahibi 80 kiracısının nisan ayı kiralarını hediye etti

NEW New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan Mario Salerno adlı bir ev sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 80 kiracısının nisan ayı kiralarından feragat etti.

04.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:04
New York'ta hayırsever ev sahibi 80 kiracısının nisan ayı kiralarını hediye etti
NEW New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan Mario Salerno adlı bir ev sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 80 kiracısının nisan ayı kiralarından feragat etti.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Salerno, 80 kiracısının nisan ayı kira bedellerini almayarak, salgın yüzünden zor günler geçirenlere biraz olsun destekte bulunmak istediğini belirtti.
Sahip olduğu 18 apartman binasının panolarına salgına karşı bildiriler asan Salerno, "Hepimizi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı kiralarımdan feragat ediyorum" notuyla kiracılarına sürpriz yaptı.
Kira gelirinden feragat etmesi kısa sürede hem ulusal hem de sosyal medyada ilgi çeken Salerno, yerel Greepointers gazetesine verdiği röportajda, "Kaybedeceğim gelir önemli değil, şu anda insanların sağlığı daha önemli." ifadesini kullandı.
ABD'de yayılan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği yer olan New York'ta son verilere göre vaka sayısı 100 bini aşmış, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, New York, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››New York'ta hayırsever ev sahibi 80 kiracısının nisan ayı kiralarını hediye etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı Haberler
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:42: Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı yolcu kartlarını geçici süreyle kapattı - Haber 00:39: Adıyaman'da elektrik direğine çarpan arazi aracı kesintiye neden oldu - Haber 00:39: Çanakkale'ye minibüs ve otobüs girişleri yasaklandı - Haber 00:37: Tekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu - Haber 00:37: İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 23:15: Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu - Haber 23:14: Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber