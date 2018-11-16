New York'ta İsrail Karşıtı Protesto

NEW İsrail
yönetimi karşıtı Ortodoks Yahudi ve Müslümanlardan oluşan bir grup gösterici, İsrail'in Filistin
'deki işgalci politikalarını protesto etti.
The City College of New York
önünde toplanan göstericiler, burada konuşma yapan ve "siyonizm karşıtlığının Yahudi karşıtlığı olduğunu" savunan İsrail'in New York Başkonsolosu Dani Dayan'a da tepki gösterdi.
"Filistin, Filistinlilere geri verilmeli", "ABD
ve İsrail'in Filistin'e karşı savaşı durmalı" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar da attı.
New York,İsrail